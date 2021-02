"Io sono str...", "Non devi lavorare". ?Che scontro tra Arisa e Rudy Zerby - (Di domenica 28 febbraio 2021) Mariangela Garofano Come di consueto, nella puntata del 27 febbraio di Amici non sono mancate le liti tra i professori. Ad aver dato vita a siparietti velenosi questa volta sono stati Arisa e Rudy Zerbi, i quali hanno subito conquistato la vetta in tendenza sui social Frecciatine al vetriolo ad Amici, tra Arisa e Rudy Zerbi. Che i due professori abbiano pareri discordanti sulle esibizioni degli studenti del programma di Maria De Filippi, è ormai chiaro a tutti. E anChe nella puntata del 27 febbraio tra i due non sono mancate punzecchiature e commenti velenosi. Il battibecco tra i due colleghi ha inizio con l'esibizione di Raffaele, Che non è piaciuta a Rudy, secondo il quale il ragazzo ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 28 febbraio 2021) Mariangela Garofano Come di consueto, nella puntata del 27 febbraio di Amici nonmancate le liti tra i professori. Ad aver dato vita a siparietti velenosi questa voltastatiZerbi, i quali hanno subito conquistato la vetta in tendenza sui social Frecciatine al vetriolo ad Amici, traZerbi.i due professori abbiano pareri discordanti sulle esibizioni degli studenti del programma di Maria De Filippi, è ormai chiaro a tutti. E annella puntata del 27 febbraio tra i due nonmancate punzecchiature e commenti velenosi. Il battibecco tra i due colleghi ha inizio con l'esibizione di Raffaele,non è piaciuta a, secondo il quale il ragazzo ...

Loris78923987 : A #radio24 la giornalista in coppia con Solinas ha detto seriamente che per colpa degli assembramenti estivi in Sar… - karota65 : @mamabuange Non crucciarti troppo... però una cosa voglio chiederti ma i tuoi datori di lavoro sono così str** che… - Poison_Kiss_QN : @Pit_the_Dog Praticamente sono usciti tutti, tranne il tuo Str***o e il mio Cogl***e...???????? - antoniorozzi : @FabrizioPolito8 @Corriere Fabrizio Polito: un genio , un intelletto sopraffino. Non ci sono parole per le banali s… - IoSecondo : @lucaortu6 @AntonioFardella @Agenzia_Ansa Buonasera, io lavoro... non mi sono mai fermata e ci sono state diverse c… -