Golden Globe 2021, Ellen Pompeo contro la White Hollywood: "C'è un problema ed è inaccettabile" (Di domenica 28 febbraio 2021) A poche ore dalla trasmissione dei Golden Globe 2021, la star di Grey's Anatomy Ellen Pompeo condivide su Instagram una lettera rivolta all'HFPA e quella che chiama White Hollywood. Ellen Pompeo, meglio conosciuta da tutti come la protagonista dello show Grey's Anatomy, ha postato sul suo account di Instagram una lettera indirizzata all'HFPA e a quella che definisce White Hollywood chiedendo loro di attivarsi per risolvere i problemi di inclusività e rappresentatività venuti alla ribalta dopo un recente articolo sui Golden Globe. Come riporta anche Deadline, in un exposé del Los Angeles Times è stato rivelato che nell'organo competente delle decisioni relative al ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 febbraio 2021) A poche ore dalla trasmissione dei, la star di Grey's Anatomycondivide su Instagram una lettera rivolta all'HFPA e quella che chiama, meglio conosciuta da tutti come la protagonista dello show Grey's Anatomy, ha postato sul suo account di Instagram una lettera indirizzata all'HFPA e a quella che definiscechiedendo loro di attivarsi per risolvere i problemi di inclusività e rappresentatività venuti alla ribalta dopo un recente articolo sui. Come riporta anche Deadline, in un exposé del Los Angeles Times è stato rivelato che nell'organo competente delle decisioni relative al ...

