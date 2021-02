GF Vip 5, Giulia Salemi contro Tommaso Zorzi (Di domenica 28 febbraio 2021) Si avvicina la 44esima puntata del Gf vip 5, ovvero quella della finale del reality dei vip che decreterà il trionfo di uno dei concorrenti del gioco della Casa più spiata d'Italia. La puntata della finale si registrerà questo lunedì 29 febbraio 2021 e partirà dal verdetto della nuova prova televoto che vede Tommaso Zorzi schierato contro Andrea Zelletta per un posto nella finale del reality. Intanto, proprio il blogger milanese riceve delle pesanti accuse da parte di Giulia Salemi. Gf vip 5, Tommaso Zorzi avvia la finale contro Andrea Zelletta In occasione della 43esima puntata del Gf vip 5, Andrea Zelletta, che da tempo sfugge alle nomination nella Casa, ha deciso di sfidare al televoto il coinquilino vip Tommaso ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 28 febbraio 2021) Si avvicina la 44esima puntata del Gf vip 5, ovvero quella della finale del reality dei vip che decreterà il trionfo di uno dei concorrenti del gioco della Casa più spiata d'Italia. La puntata della finale si registrerà questo lunedì 29 febbraio 2021 e partirà dal verdetto della nuova prova televoto che vedeschieratoAndrea Zelletta per un posto nella finale del reality. Intanto, proprio il blogger milanese riceve delle pesanti accuse da parte di. Gf vip 5,avvia la finaleAndrea Zelletta In occasione della 43esima puntata del Gf vip 5, Andrea Zelletta, che da tempo sfugge alle nomination nella Casa, ha deciso di sfidare al televoto il coinquilino vip...

infoitcultura : Gf Vip, Giulia Salemi conto Zorzi: 'Mi ha ferito' - infoitcultura : GF Vip, lo sfogo di Giulia Salemi: “Devo accettare la realtà non vivere di aspettative” - infoitcultura : Giulia Salemi GF Vip: sapete com’era da piccola? La foto che ha stupito i fan - Scarabeo_ : RT @gieffepparo: Se tu stanni Cleopatra e per te il top del GF VIP 5 è lei che dà della zocc*la a Giulia, allora è chiaro che per te questa… - shipstellari : RT @gieffepparo: Se tu stanni Cleopatra e per te il top del GF VIP 5 è lei che dà della zocc*la a Giulia, allora è chiaro che per te questa… -