Formazioni ufficiali Crotone Cagliari | le scelte degli allenatori

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ledimatch valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-4-2-1) Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Rispoli, Molina, Vulic, P. Pereira; Ounas, Messias; Di Carmine. Allenatore: Stroppa(3-5-2) Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Nainggolan, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Semplici Leggi su Calcionews24.com

nocerinalive : Torres-Nocerina: le formazioni ufficiali! Diverse sorprese tra i titolari per i molossi - infobetting : Tottenham-Burnley (domenica, ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Udinese-Fiorentina, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Udinese-Fiorentina, le formazioni ufficiali - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Udinese-Fiorentina, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

LECROTONE - CAGLIARI CROTONE (3 - 4 - 2 - 1): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Rispoli, Molina, Vulic, Pedro Pereira; Messias, Ounas, Di Carmine. All. Stroppa CAGLIARI (3 - 5 - ...Ledi Inter Genoa match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli ...Tutto pronto per Inter-Genoa, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la sfida della 24^ giornata di Serie A Manca poco al fischio d’inizio di Inter-Genoa, partita valida per la 24^ giorna ...I nerazzurri confermano l'11 delle previsioni, mentre Ballardini tiene in panchina Criscito, Zappacosta e Destro.