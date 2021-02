Daydreamer, trame dall'1 al 5 marzo 2021: passioni e gravi imprevisti (Di domenica 28 febbraio 2021) Nuove puntate Daydreamer dall'1 al 5 marzo dove non mancheranno i tranelli, le passioni ma anche un incendio che farà tremare Sanem. Che ci sia lo zampino di Huma in tutto questo? Can a casa di Sanem Una nuova importante settimana per Daydreamer dall'1 al 5 marzo con imprevisti e rivelazioni che porteranno i protagonisti verso una unica direzione. Aziz nelle nuove puntate Daydreamer viene invitato a cena dai genitori di Sanem, mentre Yigit propone alla scrittrice di partecipare ad un importante evento a New York. Aziz durante la cena viene a sapere infatti che la donna sia stata nominata per ricevere un premio come miglior scrittrice dell'anno, proprio a New York dove dovrà andare con Yigit. Ma per l'uomo c'è qualcosa di losco e ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 28 febbraio 2021) Nuove puntate'1 al 5dove non mancheranno i tranelli, lema anche un incendio che farà tremare Sanem. Che ci sia lo zampino di Huma in tutto questo? Can a casa di Sanem Una nuova importante settimana per'1 al 5cone rivelazioni che porteranno i protagonisti verso una unica direzione. Aziz nelle nuove puntateviene invitato a cena dai genitori di Sanem, mentre Yigit propone alla scrittrice di partecipare ad un importante evento a New York. Aziz durante la cena viene a sapere infatti che la donna sia stata nominata per ricevere un premio come miglior scrittrice dell'anno, proprio a New York dove dovrà andare con Yigit. Ma per l'uomo c'è qualcosa di losco e ...

