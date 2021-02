Covid, minori di notte in auto a Napoli. Denunciati dai carabinieri dopo inseguimento (Di domenica 28 febbraio 2021) I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno denunciato un 17enne incensurato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato altri 5 minorenni, tutti di età tra i 16 e i 17 anni, per violazioni della normativa anti Covid. I minorenni viaggiavano a bordo di un’auto a fari spenti in via Secondigliano, nell’area nord del capoluogo campano. Nonostante l’alt, il conducente non si è fermato ed è stato inseguito per molti chilometri, per essere infine costretto a fermarsi solo per la presenza di un veicolo della raccolta rifiuti che gli impediva il passaggio. A bordo dell’auto erano presenti altri 5 minorenni. Al conducente è stata contestata anche guida senza patente. Tutti sono stati affidati ai genitori. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 febbraio 2021) Idel nucleo radiomobile dihanno denunciato un 17enne incensurato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato altri 5 minorenni, tutti di età tra i 16 e i 17 anni, per violazioni della normativa anti. I minorenni viaggiavano a bordo di un’a fari spenti in via Secondigliano, nell’area nord del capoluogo campano. Nonostante l’alt, il conducente non si è fermato ed è stato inseguito per molti chilometri, per essere infine costretto a fermarsi solo per la presenza di un veicolo della raccolta rifiuti che gli impediva il passaggio. A bordo dell’erano presenti altri 5 minorenni. Al conducente è stata contestata anche guida senza patente. Tutti sono stati affidati ai genitori. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

