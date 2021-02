Conte: “Il momento della società? Inutile pensare a cose sulle quali non posso incidere” (Di domenica 28 febbraio 2021) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria di oggi contro il Genoa: Rispetto all’anno scorso avete dieci punti in più della Juve, lo scorso anno erano tre in meno:“L’anno scorso bisognava leggerlo, il gap con la Juve erano venti punti e c’era stato un miglioramento netto. Quest’anno abbiamo continuato, il competitor è chi vince e rappresenta il parametro per capire a che punto siamo. Mancano 14 partite, dobbiamo continuare sapendo che siamo cresciuti, che c’è sinergia e empatia”. Il momento societario vi ha unito di più?“Quando sei un allenatore o giocatore dell’Inter, per rispetto, al di là di tutto ti concentri sul campo. Io devo incidere su quello che posso fare, su altre cose Inutile perdere energie. ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Antonio, allenatore dell’Inter, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria di oggi contro il Genoa: Rispetto all’anno scorso avete dieci punti in piùJuve, lo scorso anno erano tre in meno:“L’anno scorso bisognava leggerlo, il gap con la Juve erano venti punti e c’era stato un miglioramento netto. Quest’anno abbiamo continuato, il competitor è chi vince e rappresenta il parametro per capire a che punto siamo. Mancano 14 partite, dobbiamo continuare sapendo che siamo cresciuti, che c’è sinergia e empatia”. Ilsocietario vi ha unito di più?“Quando sei un allenatore o giocatore dell’Inter, per rispetto, al di là di tutto ti concentri sul campo. Io devosu quello chefare, su altreperdere energie. ...

