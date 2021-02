C’è posta per te, Martina ride in faccia al padre Danilo: Maria De Filippi sbotta in studio (Di domenica 28 febbraio 2021) Ieri sera a C’è posta per te non è mancato l’intervento di Maria De Filippi nei confronti della giovane destinataria della missiva, Martina, incinta del suo compagno nonostante la sua giovane età. A chiamare la redazione è stato il padre Danilo con l’intenzione di riappacificarsi con la figlia, che di contro ha riso di lui... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 28 febbraio 2021) Ieri sera a C’èper te non è mancato l’intervento diDenei confronti della giovane destinataria della missiva,, incinta del suo compagno nonostante la sua giovane età. A chiamare la redazione è stato ilcon l’intenzione di riappacificarsi con la figlia, che di contro ha riso di lui... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

