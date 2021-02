C’è posta per te, Lorenzo Insigne cuore d’oro! La cifra regalata è da capogiro (Di domenica 28 febbraio 2021) Una strana vicenda a C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Nella puntata di sabato 27 febbraio, infatti, ecco Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, già capitato in trasmissione nel 2014 insieme all'ex collega Gonzalo Higuain e all'allenatore partenopeo dell'epoca, Rafa Benitez. Questa volta, Insigne è andato dalla De Filippi per fare una sorpresa a una coppia di genitori che ha perso la figlia a causa di una malattia. Una storia dolorosa ed emozionante: a scrivere alla redazione del programma Mediaset è stato Nicola, che voleva fare una sorpresa ai genitori, Antonio e Carmela, grandi tifosi del Napoli. E così ecco che Insigne, 29 anni, ha portato anche dei regali alla coppia: una maglia del Napoli con il suo autografo e soprattutto una busta che ... Leggi su howtodofor (Di domenica 28 febbraio 2021) Una strana vicenda a C'èper te, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Nella puntata di sabato 27 febbraio, infatti, ecco, attaccante e capitano del Napoli, già capitato in trasmissione nel 2014 insieme all'ex collega Gonzalo Higuain e all'allenatore partenopeo dell'epoca, Rafa Benitez. Questa volta,è andato dalla De Filippi per fare una sorpresa a una coppia di genitori che ha perso la figlia a causa di una malattia. Una storia dolorosa ed emozionante: a scrivere alla redazione del programma Mediaset è stato Nicola, che voleva fare una sorpresa ai genitori, Antonio e Carmela, grandi tifosi del Napoli. E così ecco che, 29 anni, ha portato anche dei regali alla coppia: una maglia del Napoli con il suo autografo e soprattutto una busta che ...

