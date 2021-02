Cagliari, Semplici: «Importante partire con il piede giusto» (Di domenica 28 febbraio 2021) Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato dopo la vittoria all’esordio sulla panchina dei sardi: ecco le sue dichiarazioni Leonardo Semplici, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la gara contro il Crotone: esordio sulla panchina dei sardi subito con la vittoria. VITTORIA DI CROTONE – «Abbiamo iniziato la gara con delle difficoltà, dovute probabilmente alla classifica che moralmente porta delle difficoltà. Mi è piaciuta la reazione, la compattezza e il fatto che non abbiamo subito goal bensì segnato con i nostri attaccanti; era Importante partire con il piede giusto e lo abbiamo fatto bene». LAVORO SETTIMANALE – «Il mio lavoro è stato a livello mentale, colloqui continui singoli e di reparto. Queste 15 partite devono essere un nuovo mini torneo, e la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Leonardo, tecnico del, ha parlato dopo la vittoria all’esordio sulla panchina dei sardi: ecco le sue dichiarazioni Leonardo, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la gara contro il Crotone: esordio sulla panchina dei sardi subito con la vittoria. VITTORIA DI CROTONE – «Abbiamo iniziato la gara con delle difficoltà, dovute probabilmente alla classifica che moralmente porta delle difficoltà. Mi è piaciuta la reazione, la compattezza e il fatto che non abbiamo subito goal bensì segnato con i nostri attaccanti; eracon ile lo abbiamo fatto bene». LAVORO SETTIMANALE – «Il mio lavoro è stato a livello mentale, colloqui continui singoli e di reparto. Queste 15 partite devono essere un nuovo mini torneo, e la ...

CagliariCalcio : ? | UFFICIALE Leonardo #Semplici è il nuovo allenatore rossoblù. Benvenuto, mister! ???? ?? - MasterblogBo : CROTONE (ITALPRESS) - Grazie alla rete di Pavoletti e al gol segnato da Joao Pedro su rigore, il nuovo Cagliari di… - Simo07827689 : RT @SardegnaG: In campo ora a Crotone il #Cagliari si gioca le ultime possibilità di salvezza col nuovo tecnico #Semplici - com'è stata fin… - junews24com : Crotone Cagliari: Semplici fa debuttare un ex Juve con la maglia dei sardi - - spaziocagliari : Vittoria all'esordio per Leonardo #Semplici #CrotoneCagliari #forzacasteddu #Cagliari #SerieA #SerieATIM -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Semplici Il Cagliari passa a Crotone, l'Udinese piega la Viola Esordio con vittoria in panchina per Leonardo Semplici al Cagliari, i sardi vincono la sfida salvezza contro il Crotone andando a vincere 2 - 0 allo Scida contro i calabresi, a decidere il match ...

DIRETTA/ Crotone Cagliari (risultato finale 0 - 2): i casteddu vincono dopo tre mesi! di Stefano Belli} CHE OCCASIONE PER DI CARMINE! Allo Scida il Crotone ospita il nuovo Cagliari di Semplici, al quarto d'ora del primo tempo il punteggio è fermo sullo 0 - 0 . I pitagorici entrano ...

Cagliari, Semplici in conferenza: "Simeone e Pavoletti possono giocare insieme" Fantacalcio ® Cagliari torna al successo, Crotone battuto 2-0 CROTONE (ITALPRESS) – Grazie alla rete di Pavoletti e al gol segnato da Joao Pedro su rigore, il nuovo Cagliari di Semplici, subentrato a Di Francesco in settimana sulla panchina sarda, batte il Croto ...

Crotone nel baratro retrocessione, anche il Cagliari passa allo Scida CROTONE-CAGLIARI 0-2 MARCATORI: 11’st Pavoletti, 15’st Joao Pedro (rig.). CROTONE (3-4-2-1): Cordaz 5; Magallan 5, Golemic 6, Luperto 5,5; Rispoli 6 ...

Esordio con vittoria in panchina per Leonardoal, i sardi vincono la sfida salvezza contro il Crotone andando a vincere 2 - 0 allo Scida contro i calabresi, a decidere il match ...di Stefano Belli} CHE OCCASIONE PER DI CARMINE! Allo Scida il Crotone ospita il nuovodi, al quarto d'ora del primo tempo il punteggio è fermo sullo 0 - 0 . I pitagorici entrano ...CROTONE (ITALPRESS) – Grazie alla rete di Pavoletti e al gol segnato da Joao Pedro su rigore, il nuovo Cagliari di Semplici, subentrato a Di Francesco in settimana sulla panchina sarda, batte il Croto ...CROTONE-CAGLIARI 0-2 MARCATORI: 11’st Pavoletti, 15’st Joao Pedro (rig.). CROTONE (3-4-2-1): Cordaz 5; Magallan 5, Golemic 6, Luperto 5,5; Rispoli 6 ...