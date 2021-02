13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, stasera su Rete 4 il film con John Krasinski diretto da Michael Bay (Di domenica 28 febbraio 2021) stasera su Rete 4, alle 21:30, appuntamento con l'azione firmata Michael Bay e con 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, il film con John Krasinski ispirato a fatti realmente accaduti. 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi è il film in onda stasera su Rete 4 alle 21:30, action movie firmato da Michael Bay nel 2016, con John Krasinski, adattamento cinematografico del libro 13 Hours di Mitchell Zuckoff. Il film (e il libro) è ispirato a fatti realmente accaduti in Libia l'11 settembre del 2012, quando un gruppo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 febbraio 2021)su4, alle 21:30, appuntamento con l'azione firmataBay e con 13: Theof, ilconispirato a fatti realmente accaduti. 13: Theofè ilin ondasu4 alle 21:30, action movie firmato daBay nel 2016, con, adattamento cinematografico del libro 13di Mitchell Zuckoff. Il(e il libro) è ispirato a fatti realmente accaduti in Libia l'11 settembre del 2012, quando un gruppo ...

