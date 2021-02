Verissimo, Giulia Salemi confessa: “Ho subito violenze da un ex” (Di sabato 27 febbraio 2021) In un periodo in cui si parla moltissimo di violenza sulle donne, tante vip italiane e non stanno facendo outing, rivelando di aver subito violenza da ex mariti, fidanzati o compagni. Tra queste c’è Giulia Salemi. Ospite del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata in onda sabato 27 febbraio 2021, la Salemi ha rivelato di essere stata in passato vittima di violenza da parte di un suo ex (che non appartiene al mondo dello spettacolo e di cui ovviamente non fa il nome). Giulia ha trovato il coraggio di denunciare, ma ancora oggi non ha superato il trauma e la ferita è sempre aperta. Si è trattato per sua stessa ammissione di una storia estremamente tossica, fatta di gelosia e ossessione da parte di lui. La giovane modella l’ha vissuta vissuta prima di partecipare a Miss ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 27 febbraio 2021) In un periodo in cui si parla moltissimo di violenza sulle donne, tante vip italiane e non stanno facendo outing, rivelando di averviolenza da ex mariti, fidanzati o compagni. Tra queste c’è. Ospite del salotto di Silvia Toffanin a, nella puntata in onda sabato 27 febbraio 2021, laha rivelato di essere stata in passato vittima di violenza da parte di un suo ex (che non appartiene al mondo dello spettacolo e di cui ovviamente non fa il nome).ha trovato il coraggio di denunciare, ma ancora oggi non ha superato il trauma e la ferita è sempre aperta. Si è trattato per sua stessa ammissione di una storia estremamente tossica, fatta di gelosia e ossessione da parte di lui. La giovane modella l’ha vissuta vissuta prima di partecipare a Miss ...

