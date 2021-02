Verissimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sul loro più grande desiderio: “Ci stiamo lavorando” (Di sabato 27 febbraio 2021) Affiatatissimi e più innamorati che mai, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser raccontano la loro romantica storia d’amore nel salotto di Verissimo. Ospiti di Silvia Toffanin, la coppia apre il proprio cuore manifestando anche il comune desiderio di diventare genitori. “Ho sempre espresso il mio desiderio di diventare mamma“, la confessione di Cecilia. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Verissimo Solo una settimana fa ad essere ospitata da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo era Belen Rodriguez, che ha annunciato di essere incinta di una femminuccia dal compagno Antonino Spinalbese. Nella puntata di oggi un altro ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Affiatatissimi e più innamorati che mai,raccontano laromantica storia d’amore nel salotto di. Ospiti di Silvia Toffanin, la coppia apre il proprio cuore manifestando anche il comunedi diventare genitori. “Ho sempre espresso il miodi diventare mamma“, la confessione diSolo una settimana fa ad essere ospitata da Silvia Toffanin nel salotto diera Belen, che ha annunciato di essere incinta di una femminuccia dal compagno Antonino Spinalbese. Nella puntata di oggi un altro ...

FinallyRoberta : RT @de2728: Ignazio e Cecilia li ho seguiti e sostenuti, quando tutti dicevano che erano solo una coppia televisiva e che sarebbero durati… - de2728 : Ignazio e Cecilia li ho seguiti e sostenuti, quando tutti dicevano che erano solo una coppia televisiva e che sareb… - Debgreg__ : RT @Lucrezi26552173: A verissimo una delle coppie più belle se non la più bella e solida della storia del GF vip La nostra Rosy potremmo p… - PierpaoloGroup : RT @Lucrezi26552173: A verissimo una delle coppie più belle se non la più bella e solida della storia del GF vip La nostra Rosy potremmo p… - 1SA_GA1 : #Verissimo Cecilia che legge i sottotitoli in italiano nel videomessaggio della zia -