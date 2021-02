Vaccino | Sassoli | «Deroga sui brevetti e subito il pass agli immuni»

(Di domenica 28 febbraio 2021) «La discussione all?ultimo Consiglio europeo ha fatto emergere problemi comuni, segnalato i rischi della terza ondata della pandemia e messo in chiaro disfunzioni e ritardi. Mi sarei...

Il Sole 24 ORE

'I Paesi Ue devono accelerare la somministrazione del. Ad esempio perché non vaccinare di giorno anziani e vulnerabili e di notte giovani e ... David, a Il Messaggero. 'La Ue ha l'...Nel frattempo, i Paesi Ue devono accelerare la somministrazione del. Ad esempio perché non vaccinare di giorno anziani e vulnerabili e di notte giovani e persone sane? Chi lo impedisce? I ...Coinvolgere una buona parte dei 300 mila volontari della Protezione civile nazionale nell'accelerazione del nuovo piano di vaccinazione che potrebbe scattare da fine marzo. Lo scrive il ...«La discussione all’ultimo Consiglio europeo ha fatto emergere problemi comuni, segnalato i rischi della terza ondata della pandemia e messo in chiaro disfunzioni e ritardi. Mi ...