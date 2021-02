Ormai è caos climatico Meteo di Marzo | forse Aprile compromesso

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 27 febbraio 2021) L’Europa è interessata da un anomalo e caldissimo anticiclone che genera temperature altissime. Gli scorsi giorni ci sono stati vari record di temperature elevate. Nei pomeriggi della Germania si è passati da -10°C con i fiumi gelati, a temperature che hanno superato anche abbondantemente i 20°C. Tutto questo è causato da un anomalo anticiclone. Questo genere di alte pressioni d’Estate è causa di atroci ondate di calore che possono innalzare la temperatura anche oltre 40°C nel centro Europa e la Francia. Per non parlare di ciò che succede in Italia. Tutte queste anomalie climatiche poi generano condizioni diestremo, con possibili future burrasche, ed il rischio di colpi di gelo in Europa e in Italia. Nel frattempo, in Russia, maverso gli Urali, il gelo è incontenibile. Eppure, l’anticiclone europeo ha spinto verso est il freddo ...