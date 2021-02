Nuovo Dpcm | la stretta di Draghi su barbieri e centri estetici | rebus ristori

petergomezblog : Nuovo Dpcm, la bozza: no all’apertura serale di bar e ristoranti, stop a barbieri e parrucchieri in zona rossa, le… - Agenzia_Ansa : Parrucchieri, fiere e teatri: cosa conterrà il nuovo Dpcm #ANSA - Agenzia_Ansa : Covid, nuovo Dpcm. Restrizioni anche a #Pasqua, cosa si potrà fare e cosa noi. Chiusi palestre e cinema. Stop a vi… - Daniela25520566 : @petergomezblog Nuovo dpcm: Non pagare più le tasse!! Alla fame tutti. - YouTvrs : #Parrucchieri, scuole e ristoranti: cosa conterrà il nuovo #Dpcm - -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Scuola superiore aperta, ristoranti e bar chiusi dopo le 18. Palestre e piscine chiuse. Impianti di sci chiusi fino al 6 aprile. Si delinea la bozza del, il primo del premier Mario Draghi, con le misure che saranno in vigore dal 6 marzo al 6 aprile (Pasqua compresa quindi) per contenere la diffusione del coronavirus e arginare le varianti ......viene chiesto purtroppo unsforzo e so che è un sacrificio grande - aggiunge Cirio - al... commentando le ipotesi sulle nuove misure previste in unper marzo in arrivo dal governo ...Sì ai teatri, parrucchieri chiusi in zona rossa. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5. Per il governo la scuola deve essere in presenza. Dal 27 marzo ripartono gli spettacoli ...Emergono i primi dettagli sulle prossime misure di contenimento della pandemia dalla bozza del nuovo Dpcm Draghi che, tra l'altro, arriverà a ridosso della Pasqua 2021, la seconda al tempo del Covid.