Napoli, Osimhen vince il premio The Ballers Award (Di sabato 27 febbraio 2021) Victor Osimhen ha ricevuto il The Ballers Award: l’attaccante del Napoli è il miglior giocatore nigeriano dell’anno Victor Osimhen è l’acquisto più costoso della storia del Napoli e oggi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 27 febbraio 2021) Victorha ricevuto il The: l’attaccante delè il miglior giocatore nigeriano dell’anno Victorè l’acquisto più costoso della storia dele oggi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

claudioruss : #Napoli Manolas, Petagna, Lozano e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo - DiMarzio : #Napoli, attimi di paura per Victor #Osimhen - 9ja_footballers : RT @sportli26181512: Osimhen, arriva un premio dalla Nigeria ai Ballers Awards: Osimhen, arriva un premio dalla Nigeria ai Ballers Awards L… - cn1926it : #Buccirosso: “#Osimhen quanto vale? Sono questi i mali del calcio” #Napoli - mick_napoli_ : Osimhen è un pacco -