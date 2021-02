Muore di Covid dopo la seconda dose di vaccino (Di domenica 28 febbraio 2021) Un paramedico 53enne affetto dalla variante inglese del coronavirus Sars-CoV-2 è morto questa mattina all'ospedale di Maddaloni, in provincia di Caserta. L'uomo aveva ricevuto le due dosi di vaccino, ma ha contratto l'infezione che ha comportato la polmonite poi risultata fatale appena dopo la somministrazione della prima dose. Il 53enne è stato ricoverato pochi giorni dopo la seconda dose per un'insufficienza respiratoria all'ospedale di Sessa Aurunca, dove i medici gli hanno diagnosticato la polmonite e la positività a Covid-19. dopo alcuni giorni è stato trasferito all'ospedale di Santa Maria Capua Vetere, uno dei due Covid Hospital nella provincia di Caserta: qui il medico che lo aveva in cura ha indagato il caso clinico ... Leggi su howtodofor (Di domenica 28 febbraio 2021) Un paramedico 53enne affetto dalla variante inglese del coronavirus Sars-CoV-2 è morto questa mattina all'ospedale di Maddaloni, in provincia di Caserta. L'uomo aveva ricevuto le due dosi di, ma ha contratto l'infezione che ha comportato la polmonite poi risultata fatale appenala somministrazione della prima. Il 53enne è stato ricoverato pochi giornilaper un'insufficienza respiratoria all'ospedale di Sessa Aurunca, dove i medici gli hanno diagnosticato la polmonite e la positività a-19.alcuni giorni è stato trasferito all'ospedale di Santa Maria Capua Vetere, uno dei dueHospital nella provincia di Caserta: qui il medico che lo aveva in cura ha indagato il caso clinico ...

