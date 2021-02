Lopalco: "Alzare il livello di attenzione sulla diffusione delle varianti del virus" (Di sabato 27 febbraio 2021) In Puglia la variante inglese è stata individuata nel 47.5% dei campioni. Non riscontrate la variante brasiliana né quella sudafricana. Puglia, variante inglese nel 47,5% dei campioni: l’allarme di Lopalco su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 27 febbraio 2021) In Puglia la variante inglese è stata individuata nel 47.5% dei campioni. Non riscontrate la variante brasiliana né quella sudafricana. Puglia, variante inglese nel 47,5% dei campioni: l’allarme disu Notizie.it.

infoitinterno : Covid: in Puglia la variante inglese al 47,5%, Lopalco: «Necessario alzare livello di attenzione» - Ilikepuglia : Covid, in Puglia variante inglese al 47,5%. Lopalco: 'Confermata necessità di alzare il livello di attenzione'… - CaporaleLuca : Coronavirus, Variante Inglese in Puglia al 47,5%. Lopalco: “Alzare il livello di attenzione” - infoitinterno : Covid: in Puglia la variante inglese presente in quasi la metà dei campioni. Lopalco: 'Alzare il livello di attenzi… - infoitinterno : Variante inglese al 47 percento in Puglia, Lopalco: 'Necessario alzare l'attenzione' -