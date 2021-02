LIVE Sci di fondo, Skiathlon Mondiali in DIRETTA: Johaug cade e trionfa! Karlsson argento e Andersson bronzo. Alle 13.30 la gara maschile (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL SALTO CON GLI SCI DAlle ORE 16.30 12.31: Per il momento è tutto ma l’appuntamento è per le 13.30 con la gara maschile 12.30: La Norvegia, dunque, si prende un altro oro con Therese Johaug che mantiene il pronostico della vigilia e inizia al meglio il suo percorso mondiale. argento per la Svezia con Karlsson che aveva trascinato proprio Johaug a terra nella prima parte di gara. Le due si sono rialzate (qualche problema in più per Karlsson) e sono arrivate ai primi due posti. Terza piazza per l’altra svedese, Ebba Andersson. 12.29: Di Centa 35ma a 4’55” 12.28: Bella rimonta di ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADEL SALTO CON GLI SCI DORE 16.30 12.31: Per il momento è tutto ma l’appuntamento è per le 13.30 con la12.30: La Norvegia, dunque, si prende un altro oro con Thereseche mantiene il pronostico della vigilia e inizia al meglio il suo percorso mondiale.per la Svezia conche aveva trascinato proprioa terra nella prima parte di. Le due si sono rialzate (qualche problema in più per) e sono arrivate ai primi due posti. Terza piazza per l’altra svedese, Ebba. 12.29: Di Centa 35ma a 4’55” 12.28: Bella rimonta di ...

