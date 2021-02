Lavoro: Pd, 'sostegno a Orlando per sistema universale ammortizzatori' (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb (Adnkronos) - "Le ipotesi consegnate dal ministro Orlando alle parti sociali sulla riforma degli ammortizzatori sociali vanno nella giusta direzione. Ricalcano in pieno le nostre proposte, annuciando quello che per noi è l'architrave vero della proposta: un sistema universale di ammortizzatori sociali legato in modo indissolubile al potenziamento delle politiche attive". Lo dice Marco Miccoli, responsabile Lavoro del Pd. "Velocità dei pagamenti e allargamento della platea di beneficiari sono scelte che vanno subito messe in campo dal governo. Senza questa riforma è impossibile pensare allo sblocco dei licenziamenti. L'accelerazione e la determinazione di Orlando su questo provvedimento lascia ben sperare. Uno sforzo che il PD sosterrà con convinzione", ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb (Adnkronos) - "Le ipotesi consegnate dal ministroalle parti sociali sulla riforma deglisociali vanno nella giusta direzione. Ricalcano in pieno le nostre proposte, annuciando quello che per noi è l'architrave vero della proposta: undisociali legato in modo indissolubile al potenziamento delle politiche attive". Lo dice Marco Miccoli, responsabiledel Pd. "Velocità dei pagamenti e allargamento della platea di beneficiari sono scelte che vanno subito messe in campo dal governo. Senza questa riforma è impossibile pensare allo sblocco dei licenziamenti. L'accelerazione e la determinazione disu questo provvedimento lascia ben sperare. Uno sforzo che il PD sosterrà con convinzione", ...

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro sostegno Cig più rapida e sistema universale. Riforma degli ammortizzatori sociali Un primo passo in tal senso, viene ricordato, e' stato compiuto dal ministero del Lavoro con l'... Nel prossimo decreto con le misure di sostegno il governo conta quindi di prevedere 'ulteriori ...

Pace fiscale, Governo al lavoro sul decreto Sostegno: le possibili novità

Gli industriali pugliesi soddisfatti per il rifinanziamento del titolo ii – Covid-19 Bari, 27 febbraio 2021 – Confindustria Puglia esprime ampia soddisfazione per il rifinanziamento autorizzato dal Ministero per il Sud e la Coesione territoriale di un’ulteriore dotazione finanziaria d ...

