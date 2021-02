Inter-Genoa, la carica di Ballardini: “Nerazzurri banco di prova. Ecco cosa servirà a San Siro” (Di sabato 27 febbraio 2021) Manca poco ad Inter-Genoa.Inter, Conte: “Eriksen rinato, Ecco il motivo. Futuro? Resto qui ad una condizione”Alla vigilia della partita valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A il tecnico del Grifone, Davide Ballardini, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della rituale conferenza stampa pre match. L'ex tecnico del Palermo di Maurizio Zamparini, si è soffermato in particolare sul percorso intrapreso dal Genoa e sui numerosi impegni ravvicinati che, inevitabilmente, condizionano il modo di preparare le partite. Di seguito, le sue dichiarazioni."servirà un Genoa in salute e nella piena consapevolezza dei propri mezzi contro la squadra che reputo la più forte del campionato. Siamo contenti del nostro percorso ma ... Leggi su mediagol (Di sabato 27 febbraio 2021) Manca poco ad, Conte: “Eriksen rinato,il motivo. Futuro? Resto qui ad una condizione”Alla vigilia della partita valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A il tecnico del Grifone, Davide, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della rituale conferenza stampa pre match. L'ex tecnico del Palermo di Maurizio Zamparini, si è soffermato in particolare sul percorso intrapreso dale sui numerosi impegni ravvicinati che, inevitabilmente, condizionano il modo di preparare le partite. Di seguito, le sue dichiarazioni."unin salute e nella piena consapevolezza dei propri mezzi contro la squadra che reputo la più forte del campionato. Siamo contenti del nostro percorso ma ...

Inter : ?? | ARBITRO Chiffi dirigerà #InterGenoa ?? - pisto_gol : Il big-match della prossima settimana per somma punti raccolti dagli allenatori nelle ultime 10giornate sarà tra In… - sportli26181512 : Genoa, Ballardini verso l'Inter: 'Affrontiamo i più bravi': Il tecnico: 'C'è la voglia, e l'ho vista in tutti i mie… - Mediagol : #Inter-#Genoa, la carica di Ballardini: 'Nerazzurri banco di prova. Ecco cosa servirà a San Siro' - vituu1908 : RT @Inter: ?? | MAGLIA Per #InterGenoa, squadra in campo con una patch speciale #InterClub ?? Vuoi scoprire tutti i dettagli? ?? ?? https://t… -