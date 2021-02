Fuorigrotta | 43enne arrestato per rapina in un supermercato di via Leopardi IL NOME

fattidinapoli : Napoli: Fuorigrotta, Carabinieri arrestano 43enne per rapina - -

Ultime Notizie dalla rete : Fuorigrotta 43enne

Reportweb

In otto giorni sette arresti, alcuni degli episodi: aun 53enne del posto - già ... stalking e revenge porn undel posto. Ilaveva diffuso sui social anche un video che ...un 53enne del posto - già sottoposto alle misure dell'allontanamento dalla casa ... stalking e revenge porn undel posto. Ilaveva diffuso sui social anche un video che ...NAPOLI, FUORIGROTTA: Carabinieri arrestano 43enne per rapina in un supermercato di via Leopardi per oltre 200 euro in prodotti appena rubati.I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per rapina impropria M.B., 43enne di Fuorigrotta già noto alle forze dell'ordine. È stato sorpreso dal titolare di un supermercato di via ...