De Rossi: "Mi piacerebbe allenare la Roma ma non ne parlo. Pellegrini? Sarebbe stata meglio una telefonata"

Daniele De Rossi, ex bandiera della Roma, ha parlato del suo futuro durante una ospitata al corso per Team Manager della LUISS. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta Dello Sport. 

Su un suo futuro come allenatore della Roma: "Mi piacerebbe allenare la Roma, ma cerco sempre di non parlarne perché so che le mie parole hanno un peso. Io esisto nel mondo Roma, lo so, ma sono un ex a tutti gli effetti e quindi ne parlo il meno possibile". 

Sulla vicenda Pellegrini–Immobile: "Se voglio fare gli auguri a un mio amico della Lazio lo chiamo al telefono e glieli faccio. Se fossi stato club manager, avrei detto a Lorenzo di chiamarlo e magari di non mettere la foto. Non perché è sbagliato, ma perché così nessuno si offende, visto che era ..."

