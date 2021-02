Covid, Sileri su La7: “Vaccinare il 70% delle persone entro giugno? Possibile, più che probabile. Milioni di dosi devono ancora arrivare” (Di sabato 27 febbraio 2021) “L’Ue dice che entro giugno sarà vaccinato il 70% della popolazione europea? E’ auspicabile, ma tutto dipende dalle dosi di vaccino che saranno messe sul mercato. Diciamo che è più Possibile che probabile“. Sono le parole pronunciate a “Coffee Break” (La7) dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che spiega: “Io non mi sono mai pronunciato a riguardo, perché faccio i conti con le dosi di vaccino che abbiamo. E’ chiaro che se arriveranno i vaccini Johnson & Johnson e Curevac, se Pfizer aumenterà la produzione, se AstraZeneca riuscirà a recuperare le dosi da produrre, Vaccinare entro giugno il 70% delle persone sarà Possibile”. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) “L’Ue dice chesarà vaccinato il 70% della popolazione europea? E’ auspicabile, ma tutto dipende dalledi vaccino che saranno messe sul mercato. Diciamo che è piùche“. Sono le parole pronunciate a “Coffee Break” (La7) dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo, che spiega: “Io non mi sono mai pronunciato a riguardo, perché faccio i conti con ledi vaccino che abbiamo. E’ chiaro che se arriveranno i vaccini Johnson & Johnson e Curevac, se Pfizer aumenterà la produzione, se AstraZeneca riuscirà a recuperare leda produrre,il 70%sarà”. E ...

