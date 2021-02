"Così Ridley Scott mi ha trasformato in una vera androide" - (Di sabato 27 febbraio 2021) Sara Frisco L'attrice danese racconta la sua esperienza fantascientifica in "Raised by Wolves" Cape Town. Il nome di Amanda Collin al momento è conosciuto soprattutto in Danimarca, dove è nata e dove risiede con il marito e una figlia, ma la sua carriera internazionale è stata lanciata da Raised by wolves, serie tv in onda su Sky Atlantic (il lunedì alle 21,15) e su NowTV. Estremismo religioso, guerra, cattivo uso della tecnologia, maternità, persino la questione etica se sia giusto o no uccidere gli animali per cibarsi. C'è tutto nella serie creata da Aaron Guzikowski e diretta dal mago della cinematografia SciFi, Ridley Scott. In 10 puntate, è il racconto di due androidi, Madre (Amanda Collin) e Padre (Abubakar Salim), fuggiti da una Terra devastata dalla guerra tra atei militanti e l'ordine religioso dei Mitraici, per colonizzare il ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 febbraio 2021) Sara Frisco L'attrice danese racconta la sua esperienza fantascientifica in "Raised by Wolves" Cape Town. Il nome di Amanda Collin al momento è conosciuto soprattutto in Danimarca, dove è nata e dove risiede con il marito e una figlia, ma la sua carriera internazionale è stata lanciata da Raised by wolves, serie tv in onda su Sky Atlantic (il lunedì alle 21,15) e su NowTV. Estremismo religioso, guerra, cattivo uso della tecnologia, maternità, persino la questione etica se sia giusto o no uccidere gli animali per cibarsi. C'è tutto nella serie creata da Aaron Guzikowski e diretta dal mago della cinematografia SciFi,. In 10 puntate, è il racconto di due androidi, Madre (Amanda Collin) e Padre (Abubakar Salim), fuggiti da una Terra devastata dalla guerra tra atei militanti e l'ordine religioso dei Mitraici, per colonizzare il ...

