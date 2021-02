Compleanno a tre per Matilde Brandi, festeggiamenti con le amiche del GF Vip (Di sabato 27 febbraio 2021) Giornata tutta da festeggiare per Matilde Brandi, che ha compiuto gli anni in ottima compagnia. La showgirl che, pur essendo stata eliminata dal gioco, fa parte del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, condivide il Compleanno con altre tre protagoniste dello show: la finalista Dayane Mello, e le ex concorrenti Sonia Lorenzini e Cecilia Capriotti. Matilde, Sonia e Cecilia si sono ritrovate, per l’occasione, proprio all’interno dello studio del Grande Fratello Vip, dove hanno ricevuto gli auguri dal conduttore Alfonso Signorini, degli ex gieffini, degli opinionisti Pupo e Antonella Elia e di tutto l’affezionatissimo pubblico del programma. E, dopo aver partecipato alla semifinale del reality, commentando dallo studio le dinamiche del gioco e sostenendo i loro colleghi, hanno ... Leggi su dilei (Di sabato 27 febbraio 2021) Giornata tutta da festeggiare per, che ha compiuto gli anni in ottima compagnia. La showgirl che, pur essendo stata eliminata dal gioco, fa parte del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, condivide ilcon altre tre protagoniste dello show: la finalista Dayane Mello, e le ex concorrenti Sonia Lorenzini e Cecilia Capriotti., Sonia e Cecilia si sono ritrovate, per l’occasione, proprio all’interno dello studio del Grande Fratello Vip, dove hanno ricevuto gli auguri dal conduttore Alfonso Signorini, degli ex gieffini, degli opinionisti Pupo e Antonella Elia e di tutto l’affezionatissimo pubblico del programma. E, dopo aver partecipato alla semifinale del reality, commentando dallo studio le dindel gioco e sostenendo i loro colleghi, hanno ...

avreibisognodi : tra tre giorni può rivederla, oltretutto è la notte del suo compleanno ma tuttok? che doveva fare strapparsi i cape… - nonhoilnick_ : comunque ieri delle persone si sono lamentate perché tommi non stava applaudendo per il compleanno di D, io a tre anni ero più matura di voi - HEROS0UP : di kingdom non me ne frega un cazzo davvero lo giuro mi importa solo che lui stia bene e spero che il suo hiatus fi… - yvngnaca : RT @lovemoremarti: Avrebbe voluto farle una torta a tre piani per il suo compleanno. La più bella mai fatta in vita sua. Non si sa ora se q… - lovemoremarti : Avrebbe voluto farle una torta a tre piani per il suo compleanno. La più bella mai fatta in vita sua. Non si sa ora… -