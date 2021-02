Boxe | Canelo Alvarez e Avni Yildirim | un combattimento con un chiaro favorito

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tra Saul, per tutti, eilè uno solo. Ed è l’attuale detentore dei titoli mondiali WBA e WBC, che in quest’occasione altro non ha potuto fare che accettare lo sfidante imposto dalla WBC, numero 10 della lista mondiale dei supermedi (naturalmenteè il numero 1). Guarda in streaming livesu DAZN Sono in pochi a prevedere che il turco rimarrà in piedi fino alla fine delle dodici riprese. Pesa molto il fatto chenon si sia mai realmente avvicinato a un simile livello di, chepratica da tempo. Non va dimenticato che, se il messicano è un uomo che, nella sua carriera, l’unica sconfitta l’ha subita da Floyd Mayweather (figlio, ...

italiaserait : Boxe: Canelo e Yildirim segnano lo stesso identico peso - FFramatts : Grandi @NiccoPavesi e #alessandroduran La Grande Boxe su DAZN prima delle due serate di Boxe #scardina #canelo #daznboxeitaly - italiaserait : Boxe: Canelo rassicura i fans, la sfida con Jermall Charlo si farà. - MarSte92__ : RT @Eros70183028: #daznboxeitaly domenica torna canelo in un incontro abbastanza facile ma nella boxe basta un colpo solo @NiccoPavesi - Eros70183028 : #daznboxeitaly domenica torna canelo in un incontro abbastanza facile ma nella boxe basta un colpo solo @NiccoPavesi -

... continuare a combattere, vincere, arrivare tra i primi al mondo, magari al livello diAlvarez, per me un modello e oggi il più forte di tutti. E poi vedremo, dopo lamagari proverò a ...Il super campione dei pesi medi WBA / WBC Canelo Alvarez e lo sfidante Avni 'Mr. Robot 'Yildirim hanno segnato entrambi lo stesso peso 167,6 libbre venerdì, per l'incontro di sabato a Miami, in Florid ...