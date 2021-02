America’s Cup, in dubbio le prime regate. Luna Rossa e NZ attendono. Tutti gli eventi cancellati ad Auckland (Di sabato 27 febbraio 2021) Jacinda Ardern, premier della Nuova Zelanda, ha annunciato il lockdown di livello 3 per tutta la regione di Auckland. Un paio di positività al Covid-19 hanno convinto il Governo ad adottare questa misura restrittiva per sette giorni, in un Paese che sta avendo pochissimi contagi da diversi mesi e che sta cercando in Tutti i modi di confinare il Coronavirus. Secondo gli attuali protocolli sanitari, non si possono disputare eventi sportivi in lockdown di livello 3 e per questo motivo l’inizio della America’s Cup, in programma 6 marzo nel Golfo di Hauraki, è seriamente a rischio. Si attendono decisioni ufficiali in merito, ma le prime regate del match race tra Luna Rossa e Team New Zealand potrebbero essere rinviate. Il rischio è molto ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Jacinda Ardern, premier della Nuova Zelanda, ha annunciato il lockdown di livello 3 per tutta la regione di. Un paio di positività al Covid-19 hanno convinto il Governo ad adottare questa misura restrittiva per sette giorni, in un Paese che sta avendo pochissimi contagi da diversi mesi e che sta cercando ini modi di confinare il Coronavirus. Secondo gli attuali protocolli sanitari, non si possono disputaresportivi in lockdown di livello 3 e per questo motivo l’inizio dellaCup, in programma 6 marzo nel Golfo di Hauraki, è seriamente a rischio. Sidecisioni ufficiali in merito, ma ledel match race trae Team New Zealand potrebbero essere rinviate. Il rischio è molto ...

