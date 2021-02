Al Napoli serve un allenatore che non ami i passaggetti e che non faccia drammi per le cessioni (Di sabato 27 febbraio 2021) Piaccia o no il Napoli, per tutta una serie di fattori e parametri, non è e non sarà mai una società di “primissima fascia” come lo sono il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern Monaco, il Liverpool, il Chelsea, i due Manchester, il Paris Saint Germain, la Juventus e, forse, le milanesi; il Napoli deve ambire ad entrare stabilmente nel novero delle squadre di “seconda fascia europea” (Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lione, Porto, Ajax, le “new entry” Lipsia e Atalanta, etc) e come tale deve regolarsi, ossia acquistare calciatori bravi, ma non del tutto esplosi, di 23/24 anni circa per poi rivenderli dopo 3/4 anni di permanenza, al fine di realizzare corpose plusvalenze da reinvestire per potersi mantenere a determinati livelli. Che poi, è proprio ciò che stava facendo, con risultati molto lusinghieri, il Napoli fino al 2016, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 febbraio 2021) Piaccia o no il, per tutta una serie di fattori e parametri, non è e non sarà mai una società di “primissima fascia” come lo sono il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern Monaco, il Liverpool, il Chelsea, i due Manchester, il Paris Saint Germain, la Juventus e, forse, le milanesi; ildeve ambire ad entrare stabilmente nel novero delle squadre di “seconda fascia europea” (Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lione, Porto, Ajax, le “new entry” Lipsia e Atalanta, etc) e come tale deve regolarsi, ossia acquistare calciatori bravi, ma non del tutto esplosi, di 23/24 anni circa per poi rivenderli dopo 3/4 anni di permanenza, al fine di realizzare corpose plusvalenze da reinvestire per potersi mantenere a determinati livelli. Che poi, è proprio ciò che stava facendo, con risultati molto lusinghieri, ilfino al 2016, ...

