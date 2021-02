Vincere la battaglia del clima a colpi di mitezza Parola di Cingolani

(Di venerdì 26 febbraio 2021) “Nasce il Mite, e laindica il modo in cui opereremo”.del superministro alla Transizione ecologica Roberto. Il varo ufficiale del nuovo dicastero, oggi in Cdm, lancia una sfida reale: la sfida, riconosce, è imponente. Ed il tempo è poco. Parte oggi però un percorso di costruzione di una nuova visione, con un solo obiettivo,la partita della lotta al cambiamentotico. “Tutte le politiche afferenti a questo obiettivo primario – spiega il ministro – faranno riferimento al Mite: quella energetica, delle emissioni, lo sviluppo sostenibile, la mobilità green, le politiche di contrasto ai cambiamentitici. Senza dimenticare la mission storica del ministero: la valorizzazione dell’ambiente, del territorio e ...

thebrightside0 : ?? Chi condivide la saggezza di questo proverbio africano si unisca alla nostra Associazione Culturale e ci aiuti a… - Valente_Tweet : Sul caso #Australia-#Facebook,“nonostante le dichiarazioni vittoriose degli esponenti del governo australiano, a vi… - GiovanniToti : Ricordiamo persone che sono andate via senza un abbraccio, lontano dalle loro famiglie. Una generazione che si è sa… - ZebreRugby : RT @ZebreRugby: ??? Marcello Violi “Sabato dobbiamo rimanere concentrati sul nostro modo di giocare e sulla consapevolezza che possiamo vi… - GiannaccoLuisa : @Alessan33821451 @fuoridallhype_ Una battaglia persa dall inizio,hanno già deciso di far vincere la mello xkè ha av… -

Ultime Notizie dalla rete : Vincere battaglia

End of a Century

Ci aspetta nel derby unada affrontare: bisogna lottare su ogni pallone e. Il derby della svolta? Non è della svolta, è un derby. Abbiamo la possibilità di tornare secondi: l'unica ......". L'ex repubblica sovietica è entrata in un periodo di forte instabilità politica dopo le elezioni politiche di ottobre, che secondo le opposizioni sono state truccate per faril ...Il ministro al Senato sulle nuove misure contro la pandemia: «Differenziare su base regionale ci ha permesso di non ricorrere a lockdown generalizzati». I nuovi dati non incoraggianti: Rt sopra l’1, t ...Una nuova produzione sta per essere lanciata su Amazon Prime Video e fa della risata e la comicità i suoi cavalli di battaglia. Il nome è LOL: Chi ride è f ...