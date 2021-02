Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri esce con Roberta Di Padua e la paragona a Ida Platano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne per proseguire la loro frequentazione intima lontani dalla tv, anche se il cavaliere non nutre un sentimento forte come quello provato per l’ex Ida Platano in passato. O almeno questo è lo stesso Riccardo a confessarlo, in un’intervista post-dating-show esclusiva, in cui il cavaliere in particolare fa sapere di non gradire le rivelazioni fatte da Roberta alla corte di Maria De Filippi. Ovvero quelle secondo cui lui non la desideri a livello fisico e il desiderio di coppia non sia idilliaco. Tutti particolari bollenti, di cui vi parliamo nel nostro articolo. Uomini e Donne, Riccardo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 febbraio 2021)Dihanno lasciato lo studio diper proseguire la loro frequentazione intima lontani dalla tv, anche se il cavaliere non nutre un sentimento forte come quello provato per l’ex Idain passato. O almeno questo è lo stessoa confessarlo, in un’intervista post-dating-show esclusiva, in cui il cavaliere in particolare fa sapere di non gradire le rivelazioni fatte daalla corte di Maria De Filippi. Ovvero quelle secondo cui lui non la desideri a livello fisico e il desiderio di coppia non sia idilliaco. Tutti particolari bollenti, di cui vi parliamo nel nostro articolo....

