Uccide la sorella disabile mentre i genitori dormono nell'altra stanza, in manette una 14enne (Di venerdì 26 febbraio 2021) Uccide la sorella disabile nel cuore della notte mentre i genitori dormono. Claire Miller, 14enne di Lancaster, in Pennsylvania, Stati Uniti, ha pugnalato a morte la sorella Hellen di 19 anni ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 febbraio 2021)lanel cuore della notte. Claire Miller,di Lancaster, in Pennsylvania, Stati Uniti, ha pugnalato a morte laHellen di 19 anni ...

