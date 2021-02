The Handmaid’s Tale 4 ha una data d’uscita: le prime immagini in un teaser ad alta tensione (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Racconto dell’Ancella prosegue con The Handmaid’s Tale 4: la nuova stagione ha finalmente una data d’uscita su Hulu, grazie al primo teaser che ne annuncia il debutto. Le prime spettacolari immagini di The Handmaid’s Tale 4 mostrano una June sempre più indomita e coraggiosa, protagonista assoluta della resistenza a Gilead insieme alle sue compagne di sventura, mentre cresce intorno un clima di condanna e riprovazione verso il regime oscurantista che ha costretto le donne fertili a diventare mere incubatrici di bambini da destinare alle famiglie appartenenti ad una élite senza scrupoli. Nel teaser si sente la voce di una radio annunciare sanzioni verso Gilead, in un’atmosfera da rivoluzione imminente che potrebbe ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Racconto dell’Ancella prosegue con The4: la nuova stagione ha finalmente unasu Hulu, grazie al primoche ne annuncia il debutto. Lespettacolaridi The4 mostrano una June sempre più indomita e coraggiosa, protagonista assoluta della resistenza a Gilead insieme alle sue compagne di sventura, mentre cresce intorno un clima di condanna e riprovazione verso il regime oscurantista che ha costretto le donne fertili a diventare mere incubatrici di bambini da destinare alle famiglie appartenenti ad una élite senza scrupoli. Nelsi sente la voce di una radio annunciare sanzioni verso Gilead, in un’atmosfera da rivoluzione imminente che potrebbe ...

