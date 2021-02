Stadio Roma, Campidoglio rassicura su realizzazione opere pubbliche (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Prendiamo atto della decisione presa autonomamente questa sera dal Cda dell’A.S. Roma in merito al progetto per la realizzazione dello Stadio a Tor di Valle. Si tratta di una valutazione imprenditoriale”. Lo scrive il Campidoglio in una nota, aggiungendo: “rassicuriamo i cittadini che le opere pubbliche previste, come il potenziamento della ferrovia Roma-Lido e la realizzazione del Ponte dei Congressi, verranno portate avanti dall’Amministrazione capitolina”. Il titolo A.S. Roma ha chiuso la seduta odierna con un lieve rialzo dello 0,18% facendo meglio dell’intero listino milanese colpito da vendite generalizzate. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Prendiamo atto della decisione presa autonomamente questa sera dal Cda dell’A.S.in merito al progetto per ladelloa Tor di Valle. Si tratta di una valutazione imprenditoriale”. Lo scrive ilin una nota, aggiungendo: “rassicuriamo i cittadini che lepreviste, come il potenziamento della ferrovia-Lido e ladel Ponte dei Congressi, verranno portate avanti dall’Amministrazione capitolina”. Il titolo A.S.ha chiuso la seduta odierna con un lieve rialzo dello 0,18% facendo meglio dell’intero listino milanese colpito da vendite generalizzate. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE ...

