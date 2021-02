Serie B, Pescara-Lecce: le ultime e le probabili formazioni (Di venerdì 26 febbraio 2021) Pescara-Lecce in campo domani alle 14.00 all’”Adriatico” per la 25a giornata del campionato di Serie B. Un “quasi” testa-coda, con i padroni di casa che si muovono nelle difficili acque del fondo classifica e la formazione pugliese lanciata verso i piani alti della graduatoria. Così le ultime sul match. Il momento del Pescara Il Pescara, che attualmente occupa al momento la penultima posizione in classifica con 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi, 14 sconfitte), venerdì scorso allo “Stirpe” di Frosinone, ha chiuso in parità contro i gialloblu, in una gara senza reti. Alla squadra attualmente guidata da Gianluca Grassadonia, la vittoria manca ormai da sette turni, che nel frattempo si sono trasformati in 2 pareggi (Empoli e Frosinone) e ben 5 sconfitte (Cremonese, Salernitana, Chievo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021)in campo domani alle 14.00 all’”Adriatico” per la 25a giornata del campionato diB. Un “quasi” testa-coda, con i padroni di casa che si muovono nelle difficili acque del fondo classifica e la formazione pugliese lanciata verso i piani alti della graduatoria. Così lesul match. Il momento delIl, che attualmente occupa al momento la penultima posizione in classifica con 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi, 14 sconfitte), venerdì scorso allo “Stirpe” di Frosinone, ha chiuso in parità contro i gialloblu, in una gara senza reti. Alla squadra attualmente guidata da Gianluca Grassadonia, la vittoria manca ormai da sette turni, che nel frattempo si sono trasformati in 2 pareggi (Empoli e Frosinone) e ben 5 sconfitte (Cremonese, Salernitana, Chievo, ...

