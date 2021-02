(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Nella bozza del Dpcm inviato alle Regioni ilconferma l'apertura delle scuole superiori fino a un minimo di 50% in presenza, fino a un massimo del 75%. Madipuntualizzano all'Adnkronos che la questione è in realtà ancora aperta, tanto che è stato chiesto untecnico al Cts per valutare l'dellesul sistema scolastico.

TV7Benevento : Scuola: fonti, governo chiede parere a Cts su impatto varianti... - anzaloneroberto : @gianluca_prato @noitre32 @poveritalia No 'compiuto', i compiti si facevano a scuola. E poi dove muoiono queste 500… - TheQ_continuum : @ClaudioCattivo @MMmarco0 La scuola aumenta RT del covid 19 di un 20%. Se lo si aggiunge ad altre fonti di contagio… - ScuolaSantAnna : RT @maresca_franco: RICERCA COVID: TV E INTERNET FINORA PRINCIPALI FONTI D'INFORMAZIONE ITALIANI ORA VOGLIONO PIÙ DATI DAI MEDICI Lo eviden… - omegab85 : @laGigogin La stessa fonte che hai citato confuta la tua idea delle fabbriche (ho citato i tuoi numeri, ma su quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola fonti

Affaritaliani.it

'È noto quanto Draghi tenga alla', spiega chi sta lavorando al tema, sottintendendo che una ... Nei prossimi giorni, spieganodi governo, verrà istituito un tavolo tecnico di confronto tra ...... con imputazione alle pertinentidi finanziamento Art. 23 c. 1 D. I. 129/2018 Il conto ...- Avanzo/Disavanzo di amministrazione e Avanzo/Disavanzo di competenza Il patrimonio dei beni della...Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Nella bozza del Dpcm inviato alle Regioni il governo conferma l'apertura delle scuole superiori fino a un minimo di 50% in presenza, fino a un massimo del 75%. Ma fonti di ...Stretta in Campania, Marche e Puglia, il governo chiede lumi al Cts. Verso riapertura in zona gialla di cinema e teatri (dal 27 marzo). Nella bozza dpcm in zona rossa barbieri e parrucchieri saranno c ...