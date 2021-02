Sassari | la sopresa al patronato | Mi spiace | per l' Inps lei è morto

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Federico Garau L'assurda vicenda di un commerciante di: "L'impiegata sgrana gli occhi davanti al terminale. Mi dice: ‘Legga lei stesso perché altrimenti non ci crede: è deceduto'" Una storia a dir poco incredibile quella raccontata da un 55enne di, rimasto coinvolto in una paradossale diatriba burocratica dopo aver scoperto di essere consideratodall'. A riferire l'assurda vicenda è il quotidiano sardo La Nuova Sardegna, che ha riportato il racconto dell'uomo, ancora sconvolto dall'accaduto ed in attesa di risolvere la questione. Protagonista della storia è Alberto La Spina, proprietario di un negozio di arredamenti sito in via Buddi Buddi, a. Recandosi in uno degli uffici deldella sua zona, il commerciante 55enne ha scoperto ...