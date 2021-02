Salernitana | il settimo risultato utile è un pari | Castori soddisfatto

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiReggio Emilia – Al “Mapei Stadium” laimpatta contro la Reggiana. Al 4? ci provano i granata con una conclusione di Tutino che non impensierisce Venturi. Al 28? padroni di casa pericolosi con una conclusione di Mazzocchi, bravo Adamonis a respingere in angolo. Il primo tempo si chiude senza reti. Al 4? della ripresa granata pericolosi con una conclusione di Tutino che termina di poco a lato. Al 23? occasione per la: colpo di testa di Djuric, salva sulla linea di porta Mazzocchi. Al 33? granata pericolosi con una conclusione dalla distanza di Kiyine respinta in angolo da Venturi. Finisce 0-0 e i granata conquistano ilconsecutivo.– “È stata una partita di spessore. Nel primo tempo siamo riusciti a ...

