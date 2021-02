Roma-Shakhtar Donetsk e ManUtd-Milan agli ottavi

(Di venerdì 26 febbraio 2021) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Ilcontro gli inglesi del Manchester United, lacontro gli ucraini dello. L'urna di Nyon non è stata benevola con le due squadre italiane impegnate neglidi Europa League. I rossoneri di Stefano Pioli affronteranno i “red devils” giovedì 11 marzo all'Old Trafford di Manchester, mentre il ritorno si disputerà il 18 al Meazza. I giallorossi di Fonseca, giovedì 11, giocheranno in casa la gara d'andata contro gli ucraini, il 18 il ritorno in trasferta.(ITALPRESS).

