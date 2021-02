Provvedimento disciplinare ad 'Amici': maglia sospesa per tre allievi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Da settimane la produzione di 'Amici' sta avvisando i ragazzi di avere più cura della casa in cui vivono. Sporcizia e disordine la fanno da padroni, così è arrivato un Provvedimento disciplinare. Gli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 febbraio 2021) Da settimane la produzione di '' sta avvisando i ragazzi di avere più cura della casa in cui vivono. Sporcizia e disordine la fanno da padroni, così è arrivato un. Gli ...

blaaacksss : RT @itslidiat: mia opinione sulla questione del provvedimento disciplinare: innanzitutto ho ancora bisogno di ribadire che una casa in quel… - luvbibb : comunque io avrei preso un provvedimento disciplinare per tutti, piuttosto levando le maglie a tutti per fargliele… - TwitGinger : Ecco quali allievi di #Amici20 sono stati sospesi con un provvedimento disciplinare! - tportsottaluna : RT @itslidiat: mia opinione sulla questione del provvedimento disciplinare: innanzitutto ho ancora bisogno di ribadire che una casa in quel… - VERSACEHADID : RT @itslidiat: mia opinione sulla questione del provvedimento disciplinare: innanzitutto ho ancora bisogno di ribadire che una casa in quel… -