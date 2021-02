Pontecagnano Faiano | incendio nel Pattinodromo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto in via Mar Adriatico all'interno del di. In fiamme un casotto di legno usato come biglietteria e ristoro. Si tratta, secondo il comandante della compagnia dei carabinieri di Battipaglia, di un doloso ma attribuibile ad un gesto vandalico di qualche ragazzaccio. Non esclusa neanche la pista di un utilizzo improprio della struttura da parte di senza tetto. Chiuso per l'emergenza sanitaria da un anno, il di proprietà comunale era affidato in gestione ad una società dilettantistica. Anche per questo si esclude la pista estorsiva. L'unica telecamera presente nell'area non è funzionante. Il danno è irrisorio.