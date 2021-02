Napoli | scovate 91 dosi di droga in casa durante un controllo straordinario

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il comune divatore è stato messo sotto setaccio da parte dei carabinieri del Comando Provinciale diche hanno presidiato la zona nell’ambito di un servizio di. Le forze dell’Ordine si sono concentrate nei punti strategici del territorio. Hanno posto in atto alcune perquisizioni alla ricerca di materiale illecito come armi e. In effetti la ricerca ha avuto i suoi frutti. In un appartamento sono state rivenute ben 91divise tra hashish e marijuana. I controlli però proseguiranno anche nelle prossime ore. In corso accertamenti anche nelle attività commerciali per il rispetto della normativa anticontagio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.