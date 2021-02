Microsoft apre un centro a Milano per imparare a difendersi dagli attacchi informatici

Leggi su wired

(Di venerdì 26 febbraio 2021) (Getty Images)LaHouse diospiterà un nuovo spazio dedicato alla formazione sulla sicurezza informatica dove aziende e professionisti potranno sperimentare virtualmente delle simulazioni d’attacco, apprendendo così i metodi per una corretta cyber difesa. Il progetto prende il nome di Cybersecurity Experience e verrà collocato all’interno delTechnology Center milanese. “È essenziale che aziende, istituzioni e policy maker si uniscano in uno sforzo comune per fare la differenza, collaborando e condividendo informazioni per promuovere una cultura digitale improntata alla sicurezza. Con la nuova Cybersecurity Experience intendiamo fare un altro passo in questa direzione aiutando aziende, pubbliche amministrazioni e professionisti a rimanere aggiornati sul panorama delle minacce informatiche e sugli strumenti a ...