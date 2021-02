Mercato Juventus, il Real piomba sul difensore bianconero: primi contatti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Mercato Juventus – L’avventura di Ramos sembra ormai arrivata al capolinea, di fatto il Real Madrid sta cercando un sostituto e potrebbe arrivare proprio dalla Juventus. A tal proposito, secondo quanto riportato da tuttojuve.com, il Real avrebbe cominciato ad effettuare i primi sondaggi per capire la disponibilità di Christian Romero a trasferirsi nella capitale spagnola. Mercato Juventus, Romero al Real? L’argentino è ormai un titolare fisso all’interno dello scacchiere tattico di Gianpiero Gasperini: il difensore ex Genoa formalmente è ancora di proprietà della Juventus, dal momento che si è trasferito in terra orobica con la formula del prestito con diritto di riscatto al raggiungimento di ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 26 febbraio 2021)– L’avventura di Ramos sembra ormai arrivata al capolinea, di fatto ilMadrid sta cercando un sostituto e potrebbe arrivare proprio dalla. A tal proposito, secondo quanto riportato da tuttojuve.com, ilavrebbe cominciato ad effettuare isondaggi per capire la disponibilità di Christian Romero a trasferirsi nella capitale spagnola., Romero al? L’argentino è ormai un titolare fisso all’interno dello scacchiere tattico di Gianpiero Gasperini: ilex Genoa formalmente è ancora di proprietà della, dal momento che si è trasferito in terra orobica con la formula del prestito con diritto di riscatto al raggiungimento di ...

