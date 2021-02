«MasterChef Italia 10»: chi sono i finalisti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Avremmo sognato una finale al femminile, lo scontro tra Irene e Azzurra, le più leali tra gli aspiranti cuochi di MasterChef. Invece, giovedì sera, nella puntata che è preludio del gran finale, la trentasettenne siciliana ha dovuto togliersi il grembiule. Azzurra, una vita passata sulle navi da crociera, è stata eliminata dopo l’Esterna, quando il «Salto», una lepre impanata e ripassata nel mosto, non è bastato a garantire la vittoria, e con questa un posto tra i finalisti dello show. La croupier, che ad inizio puntata è riuscita a classificarsi tra i migliori di una Mistery Box formato famiglia, è uscita con il Pressure Test, regalando a Monir la possibilità di disputare la finale. Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 febbraio 2021) Avremmo sognato una finale al femminile, lo scontro tra Irene e Azzurra, le più leali tra gli aspiranti cuochi di MasterChef. Invece, giovedì sera, nella puntata che è preludio del gran finale, la trentasettenne siciliana ha dovuto togliersi il grembiule. Azzurra, una vita passata sulle navi da crociera, è stata eliminata dopo l’Esterna, quando il «Salto», una lepre impanata e ripassata nel mosto, non è bastato a garantire la vittoria, e con questa un posto tra i finalisti dello show. La croupier, che ad inizio puntata è riuscita a classificarsi tra i migliori di una Mistery Box formato famiglia, è uscita con il Pressure Test, regalando a Monir la possibilità di disputare la finale.

