Mascherine e provvigioni d’oro. Gli indagati preparavano altri affari. Per il gip, Benotti & C. volevano continuare a lucrare. E per farlo erano pronti a commettere altri illeciti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Se non fosse venuto alla luce lo scandalo Mascherine, i responsabili erano pronti a mettere in atto altre operazioni simili continuando a fare affari d’oro sulla pelle dei malati. Questa l’ultima novità che emerge dall’inchiesta della Procura di Roma, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, per la quale è finito agli arresti domiciliari il trader ecuadoregno Edisson Jorge San Andres Solis e sono state emesse tre misure interdittive nei confronti di Andrea Vincenzo Tommasi, Georges Fares Khouzam e Daniela Rossana Guarnieri “Dall’attività di intercettazione è emerso che Mario Benotti”, il giornalista Rai in aspettativa (nella foto) che è rimasto coinvolto nell’indagine, “dopo aver ampiamente lucrato illecitamente per i contratti di fornitura delle Mascherine, non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Se non fosse venuto alla luce lo scandalo, i responsabilia mettere in atto altre operazioni simili continuando a faresulla pelle dei malati. Questa l’ultima novità che emerge dall’inchiesta della Procura di Roma, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, per la quale è finito agli arresti domiciliari il trader ecuadoregno Edisson Jorge San Andres Solis e sono state emesse tre misure interdittive nei confronti di Andrea Vincenzo Tommasi, Georges Fares Khouzam e Daniela Rossana Guarnieri “Dall’attività di intercettazione è emerso che Mario”, il giornalista Rai in aspettativa (nella foto) che è rimasto coinvolto nell’indagine, “dopo aver ampiamente lucrato illecitamente per i contratti di fornitura delle, non ...

