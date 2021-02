Letizia di Spagna, attimi di imbarazzo al Museo ma lei si riscatta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Letizia di Spagna ha concluso la sua agenda settimanale con l’inaugurazione della nuova sede del Museo di Arte contemporanea della Fondazione Helga de Alvear a Caceres. Durante l’evento la Regina è stata vittima di un piccolo imbarazzo dal quale però ne è uscita con classe. Dopo le udienze a Palazzo Zarzuela, nella sua breve trasferta fuori Madrid, Donna Letizia era accompagna da suo marito Felipe. I Reali hanno visitato le stanze del nuovo edificio, accompagnati dalla responsabile della galleria e dal suo staff. Nonostante ogni precauzione anti-contagio venga scrupolosamente seguita durante tutti gli eventi cui presenziano i Sovrani, il tour tra le opere d’arte ha creato non poco disagio alla Regina. Infatti, la responsabile della Fondazione ha preso sottobraccio Letizia, servendosi ... Leggi su dilei (Di venerdì 26 febbraio 2021)diha concluso la sua agenda settimanale con l’inaugurazione della nuova sede deldi Arte contemporanea della Fondazione Helga de Alvear a Caceres. Durante l’evento la Regina è stata vittima di un piccolodal quale però ne è uscita con classe. Dopo le udienze a Palazzo Zarzuela, nella sua breve trasferta fuori Madrid, Donnaera accompagna da suo marito Felipe. I Reali hanno visitato le stanze del nuovo edificio, accompagnati dalla responsabile della galleria e dal suo staff. Nonostante ogni precauzione anti-contagio venga scrupolosamente seguita durante tutti gli eventi cui presenziano i Sovrani, il tour tra le opere d’arte ha creato non poco disagio alla Regina. Infatti, la responsabile della Fondazione ha preso sottobraccio, servendosi ...

