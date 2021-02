Incendio in un appartamento a Fuorigrotta, morti due anziani (Di venerdì 26 febbraio 2021) Due coniugi anziani hanno perso la vita a causa di un Incendio divampato in un appartamento nella periferia di Napoli, a Fuorigrotta. La coppia, 93 e 72 anni, è stata trovata senza vita dai vigili del fuoco: il figlio della coppia, invece, è attualmente ricoverato a seguito di gravi ustioni. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e del 118, così come delle forze dell’ordine, per capire le cause dell’Incendio. Al momento, infatti, sono ancora ignoti i motivi che hanno scatenato l’Incendio nell’appartamento al quinto piano di via Luigi Mercatini. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 26 febbraio 2021) Due coniugihanno perso la vita a causa di undivampato in unnella periferia di Napoli, a. La coppia, 93 e 72 anni, è stata trovata senza vita dai vigili del fuoco: il figlio della coppia, invece, è attualmente ricoverato a seguito di gravi ustioni. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e del 118, così come delle forze dell’ordine, per capire le cause dell’. Al momento, infatti, sono ancora ignoti i motivi che hanno scatenato l’nell’al quinto piano di via Luigi Mercatini. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

