Il Paradiso delle signore | anticipazioni 1-5 marzo | una terribile aggressione

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ludovica Brancia di Montalto vivrà un vero e proprio incubo. LeIlinerenti gli episodi dall’1 al 5 febbraio, rivelano che la ragazza subirà unada parte del Mantovano, il quale sarà ossessionato da lei. Nel frattempo, Vittorio deciderà di puntare sull’abito british di Gabriella che sarà un successo mentre Anna verrà assunta come Venere. Intanto, Giuseppe andrà a lavorare al magazzino e cambierà atteggiamento con Agnese e Armando mentre Maria stupirà Rocco e Irene cambiando look. Infine, Umberto scriverà una lettera a Marta e Gloria Moreau andrà via dopo il primo giorno di lavoro con tutto il suo fascino carico di mistero. Il, trame 1-5 ...

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap